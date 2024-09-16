ChatGPT научился писать человеку первым

Нейросеть ChatGPT научилась писать первой, без предварительных сообщений со стороны человека. Об этом сообщил один из пользователей социальной сети Reddit.

По его словам, он обсуждал с нейросетью будущее посещение школы, искусственный интеллект это запомнил и через некоторое время самостоятельно вернулся к теме. При этом подобная функция официально у ChatGPT отсутствует.

Ранее компания OpenAI официально показала новую модель искусственного интеллекта o1, которая в шесть раз умнее GPT-4o. Ее главное отличие — она научилась рассуждать «по-человечески».

Первые тесты показали, что новая модель нейросети отлично справляется с физикой, химией, биологией и кодированием, а также может разбирать философские темы.