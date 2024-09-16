Украина получит от Катара самоходные гаубицы

Правительство Германии в первой половине 2024 года одобрило продажу Катару оружия на сумму чуть более 100 миллионов евро.

Большая часть этой суммы пойдет на покупку современных колесных гаубиц RCH 155. Взамен Катар передаст Украине половину из своих 24 самоходных гаубиц PzH 2000, пишет Bild. ВСУ получат их после того, как машины пройдут ремонт в Германии.

Германия является вторым по объемам поставщиком оружия Украине после США. В общей сложности Киеву со стороны ФРГ была оказана военная помощь на сумму около 28 миллиардов евро.

18 августа президент Украины Владимир Зеленский попросил страны Запада ускорить поставки оружия в рамках объявленных пакетов помощи. Однако в том же месяце Берлин ввел мораторий на новые программы помощи Киеву.