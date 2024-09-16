Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил

Президент Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил до 2 389 130 человек, включая 1,5 миллиона военнослужащих. Документ опубликован на портале правовых актов.

Таким образом, штатная численность военнослужащих увеличивается на 180 тысяч человек. В штатной численности, кроме самих военных, учитывается и гражданский персонал. Изменения вступит в силу с 1 декабря 2024 года.

В последний раз штатная численность ВС изменилась в декабре 2023 года. Тогда ее повысили до 2 209 130 человек, в том числе 1,32 миллиона военнослужащих. Штатная численность тогда увеличилась на 170 тысяч человек.

Минобороны уточнило, что численность военных увеличивается за счет записывающихся на контрактную службу на фоне проведения специальной операции на Украине.