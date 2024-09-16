Новая фотосессия Ирины Шейк огорчила российских фанатов

Модель Ирина Шейк опубликовала в соцсети кадры с новой фотосессии, которая разочаровала ее российских поклонников.

На фотографиях Шейк предстала в разных образах, в том числе топлес. Макияж модель тоже выбрала нестандартный — красная помада и отсутствие бровей.

Поклонники разделились на два лагеря. Зарубежные фанаты в основном восхищались красотой Шейк и снимков, а российских фотосессия разочаровала.

Фото: © @irinashayk

Россияне написали в комментариях к фотографиям, что такая мода — ужасна, и что Шейк уже перешла грань от красивого к отвратительному.