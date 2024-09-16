Россиянам пообещали рекордный рост зарплат

Средняя номинальная зарплата в России в 2024 году увеличится на 16%, это будет рекордом с кризисного 2008 года, следует из прогноза Центробанка и данных Росстата.

По итогам прошлого года средняя номинальная зарплата в России составила около 75 тысяч рублей. Таким образом, при увеличении на 16% средний заработок по итогам 2024 года поднимется до 89 тысяч в месяц, пишут «Известия».

При этом уже в 2025 году аналитики прогнозируют резкое замедление роста зарплат — до 9%. Затем еще два года будет наблюдаться спад: рост жалованья составит до 7% в 2026 году и до 6,6% в 2027 году.

Реальная зарплата вырастет в 2024 году на 7,3%. Затем на 3% — в 2025 году, 2,6% — в 2026-м и 2,3% — в 2027 году, следует из прогноза специалистов.