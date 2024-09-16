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Павел Воля раскрыл секрет победы Сухоруковой в шоу «Выжить в Дубае»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Утро. ТНТ»

Ведущий шоу «Выжить в Дубае» Павел Воля считает, что Александра Сухорукова победила в проекте за счет женской хитрости.

«Вот со стороны наблюдая, мне кажется, Сашин секрет был в том, что она казалась слабой до самого последнего момента. И вот так вот, она слабочком, как бы прошла через весь сезон, но, а в конце, конечно, вы видели последнюю серию, там уже Слава поплыл и от красоты, и уже и деньги сам отдал. В общем, стратегия, женская хитрюшка сработала, как всегда», — сказал Воля в программе «Утро. ТНТ».

До финала третьего сезона «Выжить в Дубае» дошли Саша Стоун, Вячеслав Чепурченко, Андрей Зубенко и Сухорукова. Александра стала первой девушкой, которая одержала победу в этом проекте.

Как прошел финал шоу «Выжить в Дубае. Возвращение»

Сама героиня призналась, что до сих пор не верит, что стала звездой после участия в шоу. Сейчас к ней подходят на улице, чтобы сфотографироваться. Кроме славы девушка получила главный приз проекта — 10 миллионов рублей.

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