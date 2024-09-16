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Утверждены правила выплаты остатков средств из маткапитала

Источник:
Sibnet.ru
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Правительство утвердило постановление о выплате до 10 тысяч рублей неистраченного материнского капитала.

Семьи с детьми смогут получать остаток средств материнского капитала, не превышающий 10 тысяч рублей, в виде единовременной выплаты, следует из опубликованного сообщения на сайте правительства.

Речь идет о средствах маткапитала, которые остались на счету после того, как большая их часть была использована на улучшение жилищных условий, образование детей, приобретение товаров и услуг для детейинвалидов и другие цели.

Семьи, которым положена единовременная выплата, получат соответствующее уведомление от Социального фонда через портал «Госуслуг». К уведомлению будет прилагаться частично заполненное заявление.

Его можно будет отправить как в электронном виде — через портал госуслуг, так и через МФЦ или почтовым отправлением. Средства поступят на счет одного из родителей в течение пяти дней после того, как будет принято решение о назначении выплаты.

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Экономика #Деньги
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