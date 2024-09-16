Ученый рассказал об усилении активности Солнца в XXI веке

Индекс солнечной активности в XXI веке фактически достиг своих максимальных значений, несмотря на противоположные прогнозы, сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

«Высокий индекс говорит о том, что текущий цикл, который ожидался очень слабым, в действительности намного сильнее прогнозов. Почему так, не очень понятно», — сказал Богачев в интервью РБК.

По его словам, все модели указывают на то, что сейчас активность Солнца должна быть примерно на 100-летнем минимуме. Но в реальности соответствующий индекс оказался в два раза выше.

Богачев пришел к выводу, что в XXI веке звезда могла перейти в новый цикл роста, который длится 100 лет. Чтобы убедиться в этой гипотезе, ученым необходимо наблюдать за ней в течение как минимум одного года, отметил он.