НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Черная кошка не рискнула перейти дорогу кортежу Путина

Источник:
Sibnet.ru
345 6

Черная кошка выбежала на дорогу в тот момент, когда на ней показался кортеж президента России Владимира Путина — кадры опубликовал журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.

«Пожалуй, самый забавный кадр недели: кортеж Путина и черная кошка, которая приняла единственно верное решение», — заявил в посте Зарубин.

Забавный случай произошел на Фестивале объединенных культур в Санкт-Петербурге. На видео кошка решила перебежать дорогу, как из арки показался кортеж из трех автомобилей со спецсигналами.

Животное добежало до середины дороги, посмотрело на приближающийся лимузин, развернулось и убежало прочь.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Американец признался, что платит своей жене за секс
Финские школьники перешли российскую границу
Суд вынесет приговор женщинам, назвавшим жену Макрона мужчиной
Создает новых пользователей: мемы про Дурова и детей
смотреть все
Жизнь #Курьезы #Звери
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Британский премьер ответил Путину на предупреждение о войне с Россией
Россия лишит Запад стратегического сырья
Путин заявил о возможности прямого военного конфликта с НАТО
Евросоюз получил пугающее предупреждение
Обсуждение (6)
Картина дня
Госдума рассмотрит законопроект о наказании за дипфейки
Челябинский школьник с молотком напал на одноклассников
Черная кошка не рискнула перейти дорогу кортежу Путина
Ученый рассказал об усилении активности Солнца в XXI веке
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

Asd10

А куда смотрели люди?? 🤔 Интересное заявление. Куда смотрели родители этого сексолога, когда его делали??

Nik3316

больше всех АЭС по миру строит, самых передовых... а ты продолжай какать русофоб

nicollaich

Европейцы.Не останавливайтесь.Обогащайте дядюшку сэма.

staff850

Лапти Алладина уже не знает как привлечь к себе внимание....