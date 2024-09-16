Черная кошка не рискнула перейти дорогу кортежу Путина

Черная кошка выбежала на дорогу в тот момент, когда на ней показался кортеж президента России Владимира Путина — кадры опубликовал журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.

«Пожалуй, самый забавный кадр недели: кортеж Путина и черная кошка, которая приняла единственно верное решение», — заявил в посте Зарубин.

Забавный случай произошел на Фестивале объединенных культур в Санкт-Петербурге. На видео кошка решила перебежать дорогу, как из арки показался кортеж из трех автомобилей со спецсигналами.

Животное добежало до середины дороги, посмотрело на приближающийся лимузин, развернулось и убежало прочь.