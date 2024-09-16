Челябинский школьник с молотком напал на одноклассников

Ученик в Челябинске пришел в школу с молотком и напал на одноклассников и педагогов, есть пострадавшие, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

«Школьник напал на других учеников и педагогов. Есть пострадавшие. Они госпитализированы, оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал Текслер в телеграм-канале.

ЧП произошло в школе №68. По данным телеграм-каналов, пострадали четыре человек — три ученика и учительница. Одна девочка находится в коме.

По предварительным данным, нападавший — 13-летний ученик. У подростка с собой были еще и нож с пневматическим пистолетом.

«Большой вопрос, как ученик пронес в школу молоток. Почему не отреагировала охрана», — задался вопросом губернатор.