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Челябинский школьник с молотком напал на одноклассников

Источник:
Sibnet.ru
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Ученик в Челябинске пришел в школу с молотком и напал на одноклассников и педагогов, есть пострадавшие, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

«Школьник напал на других учеников и педагогов. Есть пострадавшие. Они госпитализированы, оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал Текслер в телеграм-канале.

ЧП произошло в школе №68. По данным телеграм-каналов, пострадали четыре человек — три ученика и учительница. Одна девочка находится в коме.

По предварительным данным, нападавший — 13-летний ученик. У подростка с собой были еще и нож с пневматическим пистолетом.

«Большой вопрос, как ученик пронес в школу молоток. Почему не отреагировала охрана», — задался вопросом губернатор.

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ЧП #Происшествия
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