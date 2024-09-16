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Госдума рассмотрит законопроект о наказании за дипфейки

Источник:
ТАСС
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Госдума рассмотрит законопроект о введении нового квалифицирующего признака в нескольких статьях Уголовного кодекса — использование дипфейк-технологий (deepfake).

Изменения планируется внести в статьи «Клевета», «Мошенничество», «Кража», «Вымогательство», «Мошенничество в сфере компьютерной информации» и «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием», приводит ТАСС содержание законопроекта.

За клевету с использованием дипфейк-технологий будет назначаться штраф до 1,5 миллиона рублей или лишение свободы до двух лет.

Заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин сообщил, что над законопроектом о дипфейках работают «лучшие юридические умы».

Половина россиян считает, что дипфейки представляют опасность, а 54% граждан страны заявляют о необходимости регулирования дипфейков на законодательном уровне.

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Топ комментариев

Nik3316

больше всех АЭС по миру строит, самых передовых... а ты продолжай какать русофоб

Asd10

А куда смотрели люди?? 🤔 Интересное заявление. Куда смотрели родители этого сексолога, когда его делали??

nicollaich

Европейцы.Не останавливайтесь.Обогащайте дядюшку сэма.

mosquito__2010

да свинти уже ботяра вместе с палатой солидарных все спасибо скажут