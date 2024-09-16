Госдума рассмотрит законопроект о наказании за дипфейки

Госдума рассмотрит законопроект о введении нового квалифицирующего признака в нескольких статьях Уголовного кодекса — использование дипфейк-технологий (deepfake).

Изменения планируется внести в статьи «Клевета», «Мошенничество», «Кража», «Вымогательство», «Мошенничество в сфере компьютерной информации» и «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием», приводит ТАСС содержание законопроекта.

За клевету с использованием дипфейк-технологий будет назначаться штраф до 1,5 миллиона рублей или лишение свободы до двух лет.

Заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин сообщил, что над законопроектом о дипфейках работают «лучшие юридические умы».

Половина россиян считает, что дипфейки представляют опасность, а 54% граждан страны заявляют о необходимости регулирования дипфейков на законодательном уровне.