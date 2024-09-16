Россияне подсчитали, сколько им нужно денег для счастья

Россиянам в среднем для того, чтобы ощущать себя
счастливыми, нужно 250 тысяч рублей в месяц, следует из опроса сервиса по поиску
работы SuperJob.
На первом месте по зарплатным ожиданиям оказалась Москва,
здесь для счастья нужно 276 тысяч рублей в месяц. Второе место занял
Владивосток с 270 тысячами. Далее следуют Ростов-на-Дону (257 тысяч), Тюмень
(253 тысяч) и Красноярск (250 тысяч).
Санкт-Петербург занял лишь 11-е место в рейтинге, разделив
его с Казанью (по 240 тысяч). Самые скромные «счастливые» суммы — в Кирове (190
тысяч), Рязани и Кемерово (по 210 тысяч), а также в Ижевске (212 тысяч).
Из опроса также следует, что запросы мужчин превышают
женские почти на 15% — 270 тысяч и 230 тысяч рублей соответственно. В то же
время молодежи до 24 лет денег нужно меньше, чем россиянам старше 45 лет: 185
тысяч и 260 тысяч рублей в месяц.
Опрос проводился с 12 августа по 13 сентября. В нем
принимали участие 20,5 тыс. респондентов старше 18 лет из более 500 населенных
пунктов. В Москве и Санкт-Петербурге на вопросы ответили по 1,5 тыс. человек, в
остальных мегаполисах — по 500.