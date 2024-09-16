Россияне подсчитали, сколько им нужно денег для счастья

Россиянам в среднем для того, чтобы ощущать себя счастливыми, нужно 250 тысяч рублей в месяц, следует из опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

На первом месте по зарплатным ожиданиям оказалась Москва, здесь для счастья нужно 276 тысяч рублей в месяц. Второе место занял Владивосток с 270 тысячами. Далее следуют Ростов-на-Дону (257 тысяч), Тюмень (253 тысяч) и Красноярск (250 тысяч).

Санкт-Петербург занял лишь 11-е место в рейтинге, разделив его с Казанью (по 240 тысяч). Самые скромные «счастливые» суммы — в Кирове (190 тысяч), Рязани и Кемерово (по 210 тысяч), а также в Ижевске (212 тысяч).

Из опроса также следует, что запросы мужчин превышают женские почти на 15% — 270 тысяч и 230 тысяч рублей соответственно. В то же время молодежи до 24 лет денег нужно меньше, чем россиянам старше 45 лет: 185 тысяч и 260 тысяч рублей в месяц.

Опрос проводился с 12 августа по 13 сентября. В нем принимали участие 20,5 тыс. респондентов старше 18 лет из более 500 населенных пунктов. В Москве и Санкт-Петербурге на вопросы ответили по 1,5 тыс. человек, в остальных мегаполисах — по 500.