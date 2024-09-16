Слепаков попал в реестр иноагентов за песни про президента

Опубликованные в сосцестях антивоенные песни поэта и певца Семена Слепакова (признан иноагентом в РФ) стали одной из причин включения его в соответствующий реестр, следует из судебных документов.

«Слепаков исполняет музыкальную композицию, в которой высмеивает президента Российской Федерации, намеренного применить оружие при угрозе суверенитету и территориальной целостности России», — приводит ТАСС решение Мосгорсуда.

По данным РИА Новости, речь также идет о песни «Колыбельная». «Тем самым Слепаков высмеивает гибнущих российских солдат, принимавших участие в боевых действиях», — говорится в документах. В них также упоминается песня «Нет вобле!».

Минюст РФ внес Слепакова в список иноагентов 14 апреля 2023 года. На сайте ведомства уточняется, что он получал поддержку из-за рубежа, выступал против специальной военной операции на Украине, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно высказывался в отношении россиян.

Артист пытается оспорить этот статус. Он подал в Верховный суд России жалобу на отказ снять с него статус иноагента.