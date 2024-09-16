Судно с учеными застряло Карском море

Судно «Академик Николай Страхов» с членами научной экспедиции застряло в Карском море из-за остановки главного двигателя института, говорится в сообщении института океанологии РАН.

«На судне отсутствуют необходимые комплектующие, и квалификация экипажа не позволит выполнить ремонт своими силами. В итоге на 16 сентября запланирован подход НИС "Академик Мстислав Келдыш" к аварийному судну для снятия членов научной экспедиции и части экипажа, так как по правилам буксировки на борту остается только аварийная партия (минимальное количество экипажа)», — сказано в сообщении, опубликованном в телеграм-канале института океанологии.

С буксиром необходимого класса уже заключен договор о перенаправлении судна в Архангельск. Планируемая дата подхода буксира — 17 сентября.

Судно стоит на якоре не посередине Карского моря, а в относительно безопасном месте недалеко от берега в районе Обской губы.