Саша Стоун объявил о желании стать президентом России

Блогер Саша Стоун рассказал, что в его долгосрочных планах — построить карьеру в политике и в итоге стать президентом.

Стоун пояснил, что планирует начать свой путь в политике с тех направлений, в которых хорошо разбирается. Для него это спорт.

«Например, если я всю жизнь посвятил спорту, я знаю, какие есть недочеты в спортивном мире в целом, я знаю какие есть недочеты в обеспечении ребят, чтобы развиваться и тренироваться. Я бы под себя сначала взял спортивную деятельность, а потом потихонечку рос», — сказал блоге в интервью с Мариам Тилляевой.

Он отметил, что уже подыскивает университет, чтобы заочно получать политическое образование.