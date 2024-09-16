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Саша Стоун объявил о желании стать президентом России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Саши Стоуна

Блогер Саша Стоун рассказал, что в его долгосрочных планах — построить карьеру в политике и в итоге стать президентом.

Стоун пояснил, что планирует начать свой путь в политике с тех направлений, в которых хорошо разбирается. Для него это спорт.

«Например, если я всю жизнь посвятил спорту, я знаю, какие есть недочеты в спортивном мире в целом, я знаю какие есть недочеты в обеспечении ребят, чтобы развиваться и тренироваться. Я бы под себя сначала взял спортивную деятельность, а потом потихонечку рос», — сказал блоге в интервью с Мариам Тилляевой.

Он отметил, что уже подыскивает университет, чтобы заочно получать политическое образование.

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