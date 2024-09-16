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Новая попытка покушения совершена на Трампа

Источник:
РИА Новости
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Новая попытка покушения совершена на кандидата в президенты Соедиенных Штатов Дональда Трампа. Подозреваемый задержан, заявил президент США Джо Байден.

«Подозреваемый находится под стражей, и я высоко оцениваю работу Секретной службы и ее партнеров из правоохранительных органов за бдительность и усилия по обеспечению безопасности бывшего президента и его окружения», — цитирует РИА Новости Байдена.

Стрельба произошла в воскресенье, 15 сентября у гольф-клуба во Флориде, где находился Трамп. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан.

На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения.

Похожий случай случился 13 июля, когда на Трампа во время его предвыборного выступления было совершено покушение. Несколько выстрелов прозвучало в тот момент, когда политик произносил свою речь. Трамп получил легкое ранение в ухо. Стрелявший был ликвидирован.

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Топ комментариев

Nik3316

больше всех АЭС по миру строит, самых передовых... а ты продолжай какать русофоб

Asd10

А куда смотрели люди?? 🤔 Интересное заявление. Куда смотрели родители этого сексолога, когда его делали??

nicollaich

Европейцы.Не останавливайтесь.Обогащайте дядюшку сэма.

mosquito__2010

да свинти уже ботяра вместе с палатой солидарных все спасибо скажут