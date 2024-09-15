Армия США в срочном порядке перебросила вооружение и войска на Алеутские острова (штат Аляска) на фоне российско-китайских стратегических командно-штабных учений «Океан-2024» в Тихоокеанском региона, пишут западные СМИ со ссылкой на источники.

Среди переброшенного американцами вооружения — реактивные системы залпового огня HIMARS. Эти действия призваны продемонстрировать «способность Тихоокеанской армии США без предупреждения перемещать части даже в самые отдаленные места», приводит ТАСС материал Business Insider.

Учения «Океан-2024» стартовали 10 сентября. В них принимают участие более 90 тысяч военнослужащих и свыше 400 кораблей и судов, в том числе 3 корабля и 15 самолетов Народно-освободительной армии Китая.

Министерство обороны Китая сообщило, что ВМФ России и ВМС КНР проведут в сентябре в водах Охотского и Японского морей плановые учения «Север. Взаимодействие — 2024». Их цель — углубление межармейского стратегического сотрудничества, усиление потенциала для реагирования на угрозы в сфере безопасности.

Задачи учений — проверка готовности командования флота к управлению разнородными группировками сил, решению нестандартных задач, применению высокоточного оружия, перспективных и современных образцов вооружений, а также расширение взаимодействия с силами стран-партнеров при решении совместных задач в море.