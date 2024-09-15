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Определился победитель шоу «Выжить в Дубае. Возвращение»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТНТ

Суперфиналистами шоу «Выжить в Дубае. Возвращение» стали Слава Чепурченко и Александра Сухорукова. Борьба за победу оказалась жаркой. 

В финале проекта столкнулись две пары — Александр Стоун с Андреем Зубенко и Слава Чепурченко с Александрой Сухоруковой. По правилам задания, один участник должен был крутить водяную мельницу, к которой привязан напарник. Напарнику нужно было зачерпывать воду ртом и наполнять резервуар.

Фото: © кадр из шоу «Выжить в Дубае»

Несмотря на спортивное преимущество пары Стоуна и Зубенко, быстрее оказались Чепурченко и Сухорукова. Они отправились на малое испытание, где и определился победитель.

Чепурченко дважды был на малом испытании, в первый раз он проиграл и ушел домой в начале сезона, но его вернули, обменяв на Джигана. Второй раз победил. Сухорукова за весь сезон ни разу не участвовала в малых испытаниях.

Фото: © кадр из шоу «Выжить в Дубае»

В третьем задании вынесли две одинаковые сумки. В одной лежали деньги, вторая была пустая. Один участник мог заглянуть в сумку, другой задать ему вопросы и выбрать любую из них. Заглянул в сумку Чепурченко, а Сухоруковой пришлось угадывать. Она долго задавала сопернику вопросы, и в итоге выбрала сумку, где были деньги.

Участница народной команды одержала победу, став первой девушкой победительницей шоу «Выжить в Дубае».

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