Две сотни слонов убьют в Зимбабве на еду из‑за угрозы голода

Власти Зимбабве впервые с 1988 года разрешили убивать
слонов, чтобы справиться с последствиями беспрецедентной засухи, которая
привела к нехватке продовольствия,
Слонов будут отстреливать в районах, где они сталкивались с
людьми, в том числе на территории крупнейшего заповедника страны Хванге, приводит
РБК слова главы управления парков и
дикой природы Зимбабве Фултон Мангванья.
Чиновники планируют «мобилизовать женщин для сушки мяса,
упаковки и доставки в общины, которые нуждаются в белке».
В Зимбабве обитает около 100 тысяч слонов, это вторая по
величине популяция в мире после Ботсваны. Более 65 тысяч из них находятся в
Хванге, что, по данным властей, в четыре раза превышает вместимость парка.
В этом году в Зимбабве зафиксирован самый большой дефицит
продовольствия за последние четыре десятилетия из-за засухи. Власти заявляют,
что около 6 миллионов человек будут нуждаться в продовольственной помощи.