Две сотни слонов убьют в Зимбабве на еду из‑за угрозы голода

Власти Зимбабве впервые с 1988 года разрешили убивать слонов, чтобы справиться с последствиями беспрецедентной засухи, которая привела к нехватке продовольствия,

Слонов будут отстреливать в районах, где они сталкивались с людьми, в том числе на территории крупнейшего заповедника страны Хванге, приводит РБК слова главы управления парков и дикой природы Зимбабве Фултон Мангванья.

Чиновники планируют «мобилизовать женщин для сушки мяса, упаковки и доставки в общины, которые нуждаются в белке».

В Зимбабве обитает около 100 тысяч слонов, это вторая по величине популяция в мире после Ботсваны. Более 65 тысяч из них находятся в Хванге, что, по данным властей, в четыре раза превышает вместимость парка.

В этом году в Зимбабве зафиксирован самый большой дефицит продовольствия за последние четыре десятилетия из-за засухи. Власти заявляют, что около 6 миллионов человек будут нуждаться в продовольственной помощи.