Профессор заявила о невозможности скопировать сознание на флешку

Сознание и личность человека никогда не удастся перенести на
цифровой носитель, считает директор Института когнитивных исследований
Санкт-Петербургского госуниверситета, профессор, доктор биологических наук
Татьяна Черниговская.
«Конечно, трансгуманисты могут заявить, что смогут перенести
ваше сознание на флешку — особенно мощную — и сохранить всю информацию из
вашего мозга. Но это обман», — сказала в интервью ТАСС Черниговская.
По ее словам, «как можно записать все до мельчайших
подробностей? Вкус губной помады, ощущение от прикосновения к дереву, бархату
или наждачной бумаге, каждый запах, каждое движение». «Это огромный объем
данных», — сказала профессор.
«Можно, конечно, сказать: "У нас есть флешка или
облако, способные хранить любые объемы информации." Но это пустые слова,
потому что информация постоянно изменяется. Записать все невозможно, и никогда
не будет возможно», — заключила Черниговская .
Трансгуманизм — концепция, предполагающая радикальное
совершенствование человеческого организма с помощью современных технологий, в
том числе и с помощью гипотетической технологии переноса
сознания на цифровой носитель.