Профессор заявила о невозможности скопировать сознание на флешку

Сознание и личность человека никогда не удастся перенести на цифровой носитель, считает директор Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского госуниверситета, профессор, доктор биологических наук Татьяна Черниговская.

«Конечно, трансгуманисты могут заявить, что смогут перенести ваше сознание на флешку — особенно мощную — и сохранить всю информацию из вашего мозга. Но это обман», — сказала в интервью ТАСС Черниговская.

По ее словам, «как можно записать все до мельчайших подробностей? Вкус губной помады, ощущение от прикосновения к дереву, бархату или наждачной бумаге, каждый запах, каждое движение». «Это огромный объем данных», — сказала профессор.

«Можно, конечно, сказать: "У нас есть флешка или облако, способные хранить любые объемы информации." Но это пустые слова, потому что информация постоянно изменяется. Записать все невозможно, и никогда не будет возможно», — заключила Черниговская .

Трансгуманизм — концепция, предполагающая радикальное совершенствование человеческого организма с помощью современных технологий, в том числе и с помощью гипотетической технологии переноса сознания на цифровой носитель.