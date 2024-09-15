Вступил в силу закон о запрете продажи немаркированной одежды

Продажу немаркированной продукции легкой промышленности запретили в России с 15 сентября, в силу вступило изменение в соответствующее постановление правительства.

Нововведение касается таких видов товаров, как брюки, костюмы, юбки, платья, блейзеры, блузы и рубашки, спортивная одежда и лыжные костюмы, верхняя одежда, шали, шарфы и галстуки, а также некоторые другие элементы одежды.

До этого дня был разрешен оборот и вывод из оборота этой продукции, если она была произведена или ввезена на территорию России до первого апреля 2024 года, дня начала обязательной маркировки товаров легкой промышленности.

Gloria Jeans заранее начала маркировать всю продукцию. «В наших магазинах и на складах непромаркированных товаров нет, остатки на складах у основных партнеров не превышают двух процентов. До 15 сентября мы планируем максимально распродать эти товары, а после — вывезем единичные остатки», — рассказали РИА Новости в компании.

В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ сообщили, что маркетплейс давно работает с маркировкой: продавцов заранее предупреждают об обязательной маркировке новых категорий товаров. «Мы возвращаем товары, если есть проблемы со считыванием маркировки "Честный знак"», — отметили там.

С 1 марта 2025 года перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, пополнится новыми позициями. В него войдут головные уборы, нижнее белье, носки, чулки, перчатки, а также детская одежда.