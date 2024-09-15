НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Вступил в силу закон о запрете продажи немаркированной одежды

Источник:
РИА Новости
360 0

Продажу немаркированной продукции легкой промышленности запретили в России с 15 сентября, в силу вступило изменение в соответствующее постановление правительства.

Нововведение касается таких видов товаров, как брюки, костюмы, юбки, платья, блейзеры, блузы и рубашки, спортивная одежда и лыжные костюмы, верхняя одежда, шали, шарфы и галстуки, а также некоторые другие элементы одежды.

До этого дня был разрешен оборот и вывод из оборота этой продукции, если она была произведена или ввезена на территорию России до первого апреля 2024 года, дня начала обязательной маркировки товаров легкой промышленности.

Gloria Jeans заранее начала маркировать всю продукцию. «В наших магазинах и на складах непромаркированных товаров нет, остатки на складах у основных партнеров не превышают двух процентов. До 15 сентября мы планируем максимально распродать эти товары, а после — вывезем единичные остатки», — рассказали РИА Новости в компании.

В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ сообщили, что маркетплейс давно работает с маркировкой: продавцов заранее предупреждают об обязательной маркировке новых категорий товаров. «Мы возвращаем товары, если есть проблемы со считыванием маркировки "Честный знак"», — отметили там.

С 1 марта 2025 года перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, пополнится новыми позициями. В него войдут головные уборы, нижнее белье, носки, чулки, перчатки, а также детская одежда.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Евросоюз получил пугающее предупреждение
Пользователи Wildberries столкнулись с внезапной отменой заказов
Россия лишит Запад стратегического сырья
«Пятерочка» начала доставлять заказы роботами
смотреть все
Экономика #Торговля
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Запад попросил Украину «вернуться в реальность»
Россия лишит Запад стратегического сырья
Британский премьер ответил Путину на предупреждение о войне с Россией
Путин заявил о возможности прямого военного конфликта с НАТО
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
40
Шойгу назвал условие для начала мирных переговоров
40
Запад попросил Украину «вернуться в реальность»
27
МВФ неожиданно возобновил диалог с Россией
26
Байден заявил о работе по отмене ограничений на удары по России
26
Путин заявил о возможности прямого военного конфликта с НАТО