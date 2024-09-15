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Зеленский лично попросит Байдена разрешить удары вглубь России

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Украины Владимир Зеленский отправиться в США, чтобы лично просить у американского президента Джо Байдена разрешения наносить удары вглубь России западным оружием, пишет издание Bild со ссылкой на источники.

«Зеленский в ближайшие несколько недель отправится в США и представит там свою стратегию как президенту США Джо Байдену, так и кандидатам в президенты Камале Харрис и Дональду Трампу», — говорится в статье.

Как сказал источник, Зеленский решил потребовать от Байдена разрешения использовать западное дальнобойное оружие, чтобы наносить удары по объектам в глубине России.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что «разрешение Киеву на удары дальнобойным оружием» со стороны Запада будут означать войну НАТО с Россией.

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