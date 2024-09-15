Юмориста Галкина уличили в антироссийской пропаганде

Центр противодействия экстремизму МВД РФ установил в ходе проверки, что юморист Максим Галкин (признан иноагентом) ведет политическую деятельность в интересах иностранного источника финансирования, говорится в материалах суда.

«<….> зафиксированы факты осуществления указанным лицом политической деятельности в интересах иностранного источника в связи с оказанным на него иностранным источником воздействием», — приводит ТАСС решение Мосгорсуда по апелляции на признание Галкина иноагентом.

Суд также отметил, что Центр «Э» МВД обнаружил материалы, опубликованные в соцсетях и на различных интернет-ресурсах, в которых Галкин распространяет недостоверные сведения, затрагивающие специальную военную операцию.

Галкин включен в реестр иностранных агентов в сентябре 2022 года. Согласно позиции Минюста, он находится под иностранным влиянием. Юморист пытается добиться отмены статуса иноагента через суд.