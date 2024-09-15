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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Белоусов приказал разобраться с гибелью военных Эрнеста и Гудвина

Источник:
Sibnet.ru
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Министр обороны Андрей Белоусов поручил своему заместителю Виктору Горемыкину, начальнику Генштаба Валерию Герасимову, а также Департаменту военной контрразведке ФСБ разобраться с «ситуацией, связанной с информацией о гибели» двух операторов БПЛА с позывными Эрнест и Гудвин.

Ряд телеграм-каналов и военкоров сообщили, что Эрнеста и Гудвина отправили «на смерть» из-за конфликта с командиром полка 87 полка. Позднее стало известно, что они погибли в бою.

Было опубликовано видеобращении, ранее записанное Эрнестом и Гудвином. Они рассказали, что им поставили «задачу уйти в пехотные порядки без объяснения причин». «Множество людей бросилось нас оповещать о том, что мы уходим в один конец», — отметил Эрнест.

По их словам, решение об их отправке в пехоту принял командир полка по имени Злой. Гудвин сказал, что в полку «под крылом товарища Злого процветают разнообразные вещи, которые не должны процветать».

Гудвин обвинил командование части в наркоторговле, «взятии под контроль населенных пунктов, которые на самом деле не были взяты», контактах с западными разведками.

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Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия
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