Автобус с российскими туристами перевернулся в Египте

Автобус с туристами из разных стран, в том числе из России, опрокинулся на трассе Суэц-Каир в Египте, сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.

На борту были 43 туриста — 21 россиянин, 11 граждан Турции, девять итальянцев и двое британцев, а также четверо египтян — водитель, его помощник и представители туристической компании.

В результате пострадали 36 человек, их состояние оценивается как легкой и средней степени тяжести. Людей доставили в медицинский комплекс, приводит РБК сообщение издания Al Yaum.

Авария произошла, когда автобус возвращался из Шарм-эш-Шейха в Каир. Правоохранительные органы выясняют, что стало причиной ДТП: превышение скорости или неисправность транспортного средства. Водителя задержали.

Оказание помощи пострадавшим контролирует министр здравоохранения Халед Абдель Гаффар.