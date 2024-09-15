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Автобус с российскими туристами перевернулся в Египте

Источник:
РБК
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Полиция Египта
Фото: cattan2011 / CC BY 2.0

Автобус с туристами из разных стран, в том числе из России, опрокинулся на трассе Суэц-Каир в Египте, сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.

На борту были 43 туриста — 21 россиянин, 11 граждан Турции, девять итальянцев и двое британцев, а также четверо египтян — водитель, его помощник и представители туристической компании.

В результате пострадали 36 человек, их состояние оценивается как легкой и средней степени тяжести. Людей доставили в медицинский комплекс, приводит РБК сообщение издания Al Yaum.

Авария произошла, когда автобус возвращался из Шарм-эш-Шейха в Каир. Правоохранительные органы выясняют, что стало причиной ДТП: превышение скорости или неисправность транспортного средства. Водителя задержали.

Оказание помощи пострадавшим контролирует министр здравоохранения Халед Абдель Гаффар.

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ЧП #Происшествия
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