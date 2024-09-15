Автобус с российскими туристами перевернулся в Египте

Автобус с туристами из разных стран, в том числе из России, опрокинулся
на трассе Суэц-Каир в Египте, сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.
На борту были 43 туриста — 21 россиянин, 11 граждан Турции,
девять итальянцев и двое британцев, а также четверо египтян — водитель, его
помощник и представители туристической компании.
В результате пострадали 36 человек, их состояние оценивается
как легкой и средней степени тяжести. Людей доставили в медицинский комплекс,
приводит РБК сообщение издания Al Yaum.
Авария произошла, когда автобус возвращался из Шарм-эш-Шейха
в Каир. Правоохранительные органы выясняют, что стало причиной ДТП: превышение
скорости или неисправность транспортного средства. Водителя задержали.
Оказание помощи пострадавшим контролирует министр
здравоохранения Халед Абдель Гаффар.