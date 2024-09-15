Глава Минобороны заинтересовался гибелью Эрнеста и Гудвина

Министр обороны Андрей Белоусов поручил начальнику Генштаба Валерию Герасимову вместе с контрразведкой ФСБ разобраться в гибели военных с позывными Эрнест и Гудвин, сообщает Минобороны России.

Эрнест и Гудвин — военнослужащие 87-го отдельного стрелкового полка Южного военного округа, которые служили операторами БПЛА. В телеграм-каналах военкоров появилась информация о том, что они погибли.

В сообщениях утверждалось, что за критику командования расчет принудительно расформировали и отправили в штурмовое подразделение, которое понесло потери при взятии Украинска на красноармейском направлении.

Позывной Гудвин носил бывший глава подразделения воздушной разведки Донецкой народной республики Дмитрий Лысаковский. Он уехал на Донбасс весной 2014 года, сначала занимался организацией доставок гуманитарных грузов, а затем вступил в один из боевых отрядов.