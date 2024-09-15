НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Глава Минобороны заинтересовался гибелью Эрнеста и Гудвина

Источник:
Sibnet.ru
332 1

Министр обороны Андрей Белоусов поручил начальнику Генштаба Валерию Герасимову вместе с контрразведкой ФСБ разобраться в гибели военных с позывными Эрнест и Гудвин, сообщает Минобороны России.

Эрнест и Гудвин — военнослужащие 87-го отдельного стрелкового полка Южного военного округа, которые служили операторами БПЛА. В телеграм-каналах военкоров появилась информация о том, что они погибли.

В сообщениях утверждалось, что за критику командования расчет принудительно расформировали и отправили в штурмовое подразделение, которое понесло потери при взятии Украинска на красноармейском направлении.

Позывной Гудвин носил бывший глава подразделения воздушной разведки Донецкой народной республики Дмитрий Лысаковский. Он уехал на Донбасс весной 2014 года, сначала занимался организацией доставок гуманитарных грузов, а затем вступил в один из боевых отрядов.

Проверка адреса на оптику
Тема: Военная операция на Украине
Британия исключила скорое одобрение ударов вглубь России
МО РФ сообщило об огромных потерях ВСУ в Курской области
Британский премьер ответил Путину на предупреждение о войне с Россией
Замглавы МО РФ рассказал о планах НАТО отправить войска на Украину
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Запад попросил Украину «вернуться в реальность»
Шойгу назвал условие для начала мирных переговоров
Службу по контракту в Курске прорекламировали баннером с бойцом ВСУ
Россия лишит Запад стратегического сырья
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

pepelmetal

Сам наверно не верит в то что говорит!

Удавиков

англичашки всегда были и есть провокаторами и лгунами

shatlnk

это значит - если вы честным трудом, кое как (сплю на раскладушке, имею телевизор цветной- корпус коричневый...

Qprovessional

может бензин по 30 руб может сказать?