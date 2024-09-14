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Правительство повысит ставки утилизационного сбора

Источник:
Sibnet.ru
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Долгосрочная шкала индексации утилизационного сбора для автомобилей и спецтехники заработает с 1 октября 2024 года, сообщает пресс-служба Минпромторга.

«Утверждена долгосрочная шкала индексации утилизационного сбора до 2030 года для легковых, легких коммерческих, грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и полуприцепов, а также для некоторых видов дорожно-строительной техники», — говорится в сообщении.

На первом этапе сбор на автомобили и прицепы увеличат в среднем на 70-85%, а в дальнейшем его будут индексировать на 10-20% с 1 января каждого последующего года. По замыслу правительства, это защитит российский рынок от китайского автопрома.

На начало 2024 года в России продавались 57 китайских марок автомобилей. При этом производство полного цикла в стране ведет только Haval. Частично в производстве на территории России участвуют Chery, JAC и Changan.

Для наиболее массового сегмента легковых автомобилей с объемом двигателя от одного до двух литров, приобретенных для перепродажи, размер утильсбора после 1 октября вырастет с 306 тысяч до 556 200 рублей.

За автомобили с объемом двигателя от двух до трех литров старше трех лет сейчас платят 1 279 000 рублей, с 1 октября сумма вырастет до 2 366 000 рублей. За авто с объемом двигателя от трех до 3,5 литра размер сбора с 1 октября составит 2 735 000 рублей.

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