Мощнейший взрыв зафиксировали на Солнце

Мощнейшая вспышка класса Х5.3. произошла на Солнце, сообщается на официальном сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«Вспышка классифицирована предварительно как X5.3 (будет уточнение). Это означает что это четвертое по мощности событие в этом солнечном цикле, то есть с 2017 года, когда прошли последние крупные вспышки предыдущего солнечного цикла», — говорится в сообщении.

Взрыв зарегистрирован на восточном краю Солнца в активной области №3825, которая накануне появилась на обращенной к Земле солнечной стороне. Область имеет совсем небольшие размеры, взрыв такой силы стал совершенно неожиданным для ученых.

Отмечается, что предварительные расчеты показывают низкую вероятность плазменного удара по Земле — центр активной области смещен относительно линии Солнце-Земля на 60 градусов. Однако такой сценарий пока исключить нельзя, подчеркивают астрономы.