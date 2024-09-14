НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Мощнейший взрыв зафиксировали на Солнце

Источник:
Sibnet.ru
529 1

Мощнейшая вспышка класса Х5.3. произошла на Солнце, сообщается на официальном сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«Вспышка классифицирована предварительно как X5.3 (будет уточнение). Это означает что это четвертое по мощности событие в этом солнечном цикле, то есть с 2017 года, когда прошли последние крупные вспышки предыдущего солнечного цикла», — говорится в сообщении.

Взрыв зарегистрирован на восточном краю Солнца в активной области №3825, которая накануне появилась на обращенной к Земле солнечной стороне. Область имеет совсем небольшие размеры, взрыв такой силы стал совершенно неожиданным для ученых.

Отмечается, что предварительные расчеты показывают низкую вероятность плазменного удара по Земле — центр активной области смещен относительно линии Солнце-Земля на 60 градусов. Однако такой сценарий пока исключить нельзя, подчеркивают астрономы.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Гигантский смайлик нашли на поверхности Марса. ФОТО
Ракету Starship посчитали спасением человечества от вымирания
Туристы впервые вышли в открытый космос. ВИДЕО
Ученые предупредили об ударе по Земле облака солнечной плазмы
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Запад попросил Украину «вернуться в реальность»
Шойгу назвал условие для начала мирных переговоров
Службу по контракту в Курске прорекламировали баннером с бойцом ВСУ
Россия лишит Запад стратегического сырья
Обсуждение (1)
Картина дня
Франция услышала предупреждение Путина
Раскрыты цели дальнобойных ударов ВСУ вглубь России
Евросоюз получил пугающее предупреждение
Мощнейший взрыв зафиксировали на Солнце
О самом главном
Пять правил завоевать уважение в новом коллективе
Какие эмодзи нельзя использовать при знакомстве
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Пять правил быстрого карьерного роста
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
40
Шойгу назвал условие для начала мирных переговоров
40
Запад попросил Украину «вернуться в реальность»
27
МВФ неожиданно возобновил диалог с Россией
26
Байден заявил о работе по отмене ограничений на удары по России
26
Путин заявил о возможности прямого военного конфликта с НАТО