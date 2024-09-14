Гигантский смайлик нашли на поверхности Марса. ФОТО

Астрономы ESA обнаружили необычное геологическое образование на поверхности Марса, напоминающее смайлик.

Исследователи выяснили, что гигантское улыбающееся лицо состоит из отложений хлористой соли, оставшейся на месте древнего марсианского озера, пишет портал Live Science. При этом глаза образованы двумя кратерами.

Гигантский смайлик на поверхности Марса Фото: © ESA

Необычный рисунок сфотографировали с помощью орбитального аппарата ESA ExoMars, который с 2016 года исследует атмосферу Марса. Солевые отложения обнаружили благодаря инфракрасным камерам.

Ученые предположили, что смайлик возник на месте древнего озера, высохшего 2-3 миллиарда лет назад. Объект может стать местом для поиска следов древней жизни — ведь соль является отличным консервантом для останков живых существ.