Россиянин выиграл огромную сумму с закрытыми глазами

Житель Самарской области выиграл более 56 миллионов рублей в «Спортлото», выбрав числа с закрытыми глазами, сообщает пресс-служба лотереи.

«Перед сном, лежа в кровати, решил купить билет. Можно сказать, уже с закрытыми глазами выбрал числовую комбинацию, оплатил билет и заснул», — рассказал мужчина по имени Сергей, работающий юристом.

Чтобы выиграть в лотерею «Спортлото «6 из 45», необходимо угадать все шесть чисел выигрышной комбинации. В тираже разыгрывался приз более 55 миллионов рублей, однако из-за отмеченных дополнительных чисел выигрыш превысил 56 миллионов.

Отмечается, что приз стал рекордным для Самарской области в 2024 году. Выигранную сумму мужчина планирует отложить на образование своей дочери, недавно зачисленной в университет, а также сделать подарок супруге.