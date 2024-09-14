Франция услышала предупреждение Путина

Французские чиновники услышали предупреждение президента Владимира Путина о неминуемой эскалации в случае ударов дальнобойным оружием по территории России.

Париж должен сделать все, чтобы избежать перерастания текущего конфликта на Украине в третью мировую войну, пишет газета Le Monde со ссылкой на дипломатический источник.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы избежать третьей мировой войны. Нельзя просто отвергнуть гипотезу о том, что русские могут расширить масштабы военных действий», — отметил анонимный дипломат в комментарии изданию.

Владимир Путин ранее заявил, что разрешение Украине применять западное вооружение большой дальности будет означать, что НАТО, США и европейские страны «воюют с Россией». Он предупредил, что Москва будет «принимать соответствующие решения».