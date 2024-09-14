НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Франция услышала предупреждение Путина

Источник:
Sibnet.ru
734 1

Французские чиновники услышали предупреждение президента Владимира Путина о неминуемой эскалации в случае ударов дальнобойным оружием по территории России.

Париж должен сделать все, чтобы избежать перерастания текущего конфликта на Украине в третью мировую войну, пишет газета Le Monde со ссылкой на дипломатический источник.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы избежать третьей мировой войны. Нельзя просто отвергнуть гипотезу о том, что русские могут расширить масштабы военных действий», — отметил анонимный дипломат в комментарии изданию.

Владимир Путин ранее заявил, что разрешение Украине применять западное вооружение большой дальности будет означать, что НАТО, США и европейские страны «воюют с Россией». Он предупредил, что Москва будет «принимать соответствующие решения».

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Украина заняла первое место в мире по смертности
ФСБ получила доказательства подрывной работы Британии
Британский премьер ответил Путину на предупреждение о войне с Россией
Путин заявил о возможности прямого военного конфликта с НАТО
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Запад попросил Украину «вернуться в реальность»
Шойгу назвал условие для начала мирных переговоров
Службу по контракту в Курске прорекламировали баннером с бойцом ВСУ
Россия лишит Запад стратегического сырья
Обсуждение (1)
Картина дня
Франция услышала предупреждение Путина
Раскрыты цели дальнобойных ударов ВСУ вглубь России
Евросоюз получил пугающее предупреждение
Мощнейший взрыв зафиксировали на Солнце
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
40
Шойгу назвал условие для начала мирных переговоров
40
Запад попросил Украину «вернуться в реальность»
27
МВФ неожиданно возобновил диалог с Россией
26
Байден заявил о работе по отмене ограничений на удары по России
26
Путин заявил о возможности прямого военного конфликта с НАТО