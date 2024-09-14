Раскрыты цели дальнобойных ударов ВСУ вглубь России

Киев передал США и Великобритании список стратегических целей для ударов по России западным дальнобойным оружием.

«Украина представила США и Великобритании список потенциальных целей на территории России, которые могут быть поражены, если им позволят», — передает агентство Reuters, ссылаясь на двух анонимных дипломатов.

Согласно источникам, в списке командные пункты, склады топлива и оружия, места сосредоточения войск. Также Украина хотела нанести удары американскими ракетами ATACMS по российским аэродромам, однако США посчитали это нецелесообразным.

Кроме ракет ATACMS, Киев рассчитывает использовать для ударов вглубь России британские ракеты Storm Shadow и практически идентичные французские SCALP. Однако украинские власти пока не получили соответствующего разрешения от Запада.