Евросоюз получил пугающее предупреждение

Зависимости Евросоюза на фоне ослабевшей геополитической стабильности становятся уязвимыми местами, предупредил бывший премьер Италии Марио Драги. Его доклад опубликован на сайте Еврокомиссии.

Экономика ЕС по итогам прошлого года выросла на 0,4% по сравнению с 2,5% в США, только четыре из 50 крупнейших технологических компаний мира европейские, ЕС лишился своего самого важного поставщика энергоресурсов — России, отмечается в докладе.

При этом потребности Евросоюза в экономическом росте увеличиваются, так как численность рабочей силы в ЕС будет сокращаться к 2040 году почти на 2 миллиона ежегодно. В этой ситуации европейским странам необходимо полагаться на производительность.

Без повышения производительности Европа не сможет претендовать на лидерство в сфере новых технологий, а также политическую независимость. Драги подчеркнул, что ЕС предстоит отказаться от большинства амбиций.

Драги считается одним из сильнейших европейских экономистов. Занимая пост главы Европейского центробанка, он получил прозвище Супер Марио в честь героя видеоигры за принятые меры по спасению евро.