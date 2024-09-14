Православный Новый год наступил в России

Православный Новый год отмечают в России 14 сентября. Праздник также известен под названием «индикт».

В этот день верующие просят Бога о даровании благословения на начавшийся год. История праздника связана с Римской империей. Там 1 сентября (по новому стилю — 14 сентября) было установлено как начало нового налогового периода — индикта.

В 537 году император Юстиниан I ввел единообразие в летоисчислении и на государственном уровне учредил на 1 сентября начало нового года. Таким образом, с этой даты стал начинаться и церковный календарь.

На Руси мирской новый год изначально отмечался 1 марта, однако к XV веку вся страна стала праздновать Новый год также 1 сентября. Эта традиция просуществовала более 200 лет — до Петра I, который в 1699 году перенес праздник на привычное 1 января.