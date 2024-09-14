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Россиянка спасла Магнуса Карлсена от поражения на Олимпиаде

Источник:
Sibnet.ru
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Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен едва не опоздал на свою партию на шахматной Олимпиаде в Будапеште, однако ему помогла россиянка Мария Емельянова.

Сборная Норвегии в третьем туре встречалась с Колумбией. Карлсен был вынужден добираться до места соревнований на велосипеде из-за автомобильных пробок, при этом шел проливной дождь, пишет портал Firstpost.

Шахматист доехал до места с опозданием и на входе встретил Емельянову, которая работает на турнире фотографом. У него не оказалась аккредитации, которая осталась у капитана сборной Норвегии. В итоге россиянка провела Карлсена в зал короткой дорогой.

Норвежец успел, избежав технического поражения, которой полагается в случае опоздания. В итоге Карлсен победил своего оппонента, а сборная Норвегии выиграла матч у Колумбии.

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pepelmetal

Сам наверно не верит в то что говорит!

shatlnk

это значит - если вы честным трудом, кое как (сплю на раскладушке, имею телевизор цветной- корпус коричневый...

Удавиков

англичашки всегда были и есть провокаторами и лгунами

Asd10

Сами у всех украли, теперь боятся штоб у них не стырили. 😄