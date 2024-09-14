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Пользователи Wildberries столкнулись с внезапной отменой заказов

Источник:
Sibnet.ru
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Часть пользователей Wildberries столкнулись с отменой заказа раньше срока, сообщает пресс-служба маркетплейса.

Согласно данным портала Downdetector, клиенты маркетплейса начали жаловаться на сбой утром в субботу. Большинство пользователей сообщили, что их заказы отменили, хотя срок хранения товара в пункте выдачи еще не закончился.

В настоящее время Wildberries уже устранил причину ошибочной отмены заказа. Статусы заказов начали изменяться на корректные, покупателям придут уведомления о возможности получить товары, уточнили пресс-служба.

Уточняется, что списанные по ошибке за обратную доставку заказов деньги в ближайшее время вернутся пользователям.

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