Россия и Украина обменялись военнопленными

Россия и Украина при посредничестве ОАЭ обменялись военнопленными по формуле «103 на 103», сообщило Минобороны России.

«Возвращены 103 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области. Взамен переданы 103 военнопленных ВСУ», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Все российские служащие находятся в Белоруссии, им оказывают медицинскую и психологическую помощь. Также они смогли связаться с родственниками, уточнило Минобороны.

Накануне о еще одном обмене сообщил украинский президент Владимир Зеленский, по его словам, Киеву передали 49 человек.