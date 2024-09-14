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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия и Украина обменялись военнопленными

Источник:
Sibnet.ru
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Россия и Украина при посредничестве ОАЭ обменялись военнопленными по формуле «103 на 103», сообщило Минобороны России.

«Возвращены 103 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области. Взамен переданы 103 военнопленных ВСУ», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Все российские служащие находятся в Белоруссии, им оказывают медицинскую и психологическую помощь. Также они смогли связаться с родственниками, уточнило Минобороны.

Накануне о еще одном обмене сообщил украинский президент Владимир Зеленский, по его словам, Киеву передали 49 человек.

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Оборона #Конфликты #Армия
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Топ комментариев

pepelmetal

Сам наверно не верит в то что говорит!

shatlnk

это значит - если вы честным трудом, кое как (сплю на раскладушке, имею телевизор цветной- корпус коричневый...

Удавиков

англичашки всегда были и есть провокаторами и лгунами

Asd10

Сами у всех украли, теперь боятся штоб у них не стырили. 😄