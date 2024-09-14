Ракету Starship посчитали спасением человечества от вымирания

Многоразовые сверхтяжелые ракеты Starship компании SpaceX спасут людей от вымирания на планете, заявил предприниматель Илон Маск.

«Starship сделает жизнь многопланетной и убережет ее от вымирания на Земле при условии, что их не подавит бюрократия», — написал Маск в своей соцсети Х.

Бизнесмен также пожаловался на государственное регулирование в США. По его мнению, оно становится все более удушающим с каждым годом. Из-за бюрократии в будущем все крупные американские проекты могут оказаться незаконными, добавил Маск.

Starship — самая большая и самая мощная из когда-либо созданных ракет. Она предназначена для многоразовой доставки людей и грузов на Луну и Марс, а также полетов до орбиты Земли и других космических объектов, например МКС.