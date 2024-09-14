Поиск видео «для взрослых» исчез из «ВКонтакте»

«ВКонтакте» изменила фильтры при поиске видео, сообщается в официальном блоге соцсети. Теперь у пользователей нет возможности отключить безопасный поиск.

«Поисковые фильтры действительно изменились, поэтому отключить безопасный поиск больше не получится. Такой подход помогает поддерживать комфортную и защищенную цифровую среду для аудитории», — отмечается в сообщении.

Данную опцию ранее использовали для нахождения роликов с порно, насилием и другой «взрослой» тематикой. При этом фильтр «Безопасный поиск» пропал только в десктопной версии «ВКонтакте», в мобильном приложении она пока доступен.

Исчезновение фильтра не означает удаление всех «небезопасных» видео с платформы, их по-прежнему можно посмотреть в соответствующих сообществах или найти с помощью сторонней поисковой системы.