Самолет разбился в Алтайском крае

Легкомоторный самолет разбился в районе поселка Приозерный Алтайского края, сообщает краевой главк МЧС. В результате крушения пилот погиб.

«Легкомоторный самолет упал в Рубцовском районе, пилот погиб. ЧП произошло в районе поселка Приозерный. Жертв и разрушений на земле нет. По предварительной информации, самолет частный», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, ЧП произошло при выполнении частного полета, на борту находится только один пилот. На месте работают оперативные и экстренные службы, возбуждено уголовное дело.

Западно-Сибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов с выездом на место происшествия.