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Самолет разбился в Алтайском крае

Источник:
Sibnet.ru
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Крушение самолета на Алтае
Крушение самолета на Алтае
Фото: © ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Легкомоторный самолет разбился в районе поселка Приозерный Алтайского края, сообщает краевой главк МЧС. В результате крушения пилот погиб.

«Легкомоторный самолет упал в Рубцовском районе, пилот погиб. ЧП произошло в районе поселка Приозерный. Жертв и разрушений на земле нет. По предварительной информации, самолет частный», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, ЧП произошло при выполнении частного полета, на борту находится только один пилот. На месте работают оперативные и экстренные службы, возбуждено уголовное дело.

Западно-Сибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов с выездом на место происшествия.

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ЧП #Происшествия #Алтайский край
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pepelmetal

Сам наверно не верит в то что говорит!

shatlnk

это значит - если вы честным трудом, кое как (сплю на раскладушке, имею телевизор цветной- корпус коричневый...

Удавиков

англичашки всегда были и есть провокаторами и лгунами

Asd10

Сами у всех украли, теперь боятся штоб у них не стырили. 😄