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Землетрясение зафиксировали в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
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Землетрясение произошло в 20,5 километрах к востоку от города Искитима Новосибирской области. Его магнитуда составила 3,5, сообщил Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения, зафиксированного в ночь на субботу, находился в восьми километрах к западу от села Усть-Чем в Искитимском районе. Интенсивность составила 4,1 балла по шкале MSK-64.

Ранее в этом районе уже фиксировались землетрясения, в том числе с магнитудой более 4. По данным специалистов Единой геофизической службы РАН, в отмеченной зоне возможны значительные сейсмические события.

По мнению исследователей, на сейсмоактивность в данном районе влияют горные работы — выемка и перемещение больших объемов породы приводит к перераспределению напряжений в земной коре. Как правило, очаг таких землетрясений находится на небольшой глубине.

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ЧП #Стихии #Новосибирск
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Топ комментариев

pepelmetal

Сам наверно не верит в то что говорит!

shatlnk

это значит - если вы честным трудом, кое как (сплю на раскладушке, имею телевизор цветной- корпус коричневый...

Удавиков

англичашки всегда были и есть провокаторами и лгунами

Asd10

Сами у всех украли, теперь боятся штоб у них не стырили. 😄