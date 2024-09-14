Землетрясение зафиксировали в Новосибирской области

Землетрясение произошло в 20,5 километрах к востоку от города Искитима Новосибирской области. Его магнитуда составила 3,5, сообщил Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения, зафиксированного в ночь на субботу, находился в восьми километрах к западу от села Усть-Чем в Искитимском районе. Интенсивность составила 4,1 балла по шкале MSK-64.

Ранее в этом районе уже фиксировались землетрясения, в том числе с магнитудой более 4. По данным специалистов Единой геофизической службы РАН, в отмеченной зоне возможны значительные сейсмические события.

По мнению исследователей, на сейсмоактивность в данном районе влияют горные работы — выемка и перемещение больших объемов породы приводит к перераспределению напряжений в земной коре. Как правило, очаг таких землетрясений находится на небольшой глубине.