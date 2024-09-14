США указали Украине цели для ракет ATACMS

США убеждают Украину использовать оперативно-тактические ракеты ATACMS для ударов по объектам, имеющим высокую стратегическую ценность для России.

«Соединенные Штаты пытаются убедить Украину использовать их с достижением максимального эффекта, а не на разнородные цели в России, которые, как полагают США, имеют небольшую стратегическую ценность», — передает телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника.

В частности, Белый дом считает Крым и находящиеся рядом с полуостровом военные корабли наиболее подходящими целями для эффективного использования ATACMS. Отмечается, что США указывают Киеву цели из-за ограниченного запаса дальнобойных систем.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что в контексте использования дальнобойных вооружений страны НАТО обсуждают не просто возможность использования ВСУ западных ракет, а прямое участие в конфликте на Украине.