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США указали Украине цели для ракет ATACMS

Источник:
Sibnet.ru
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США убеждают Украину использовать оперативно-тактические ракеты ATACMS для ударов по объектам, имеющим высокую стратегическую ценность для России.

«Соединенные Штаты пытаются убедить Украину использовать их с достижением максимального эффекта, а не на разнородные цели в России, которые, как полагают США, имеют небольшую стратегическую ценность», — передает телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника.

В частности, Белый дом считает Крым и находящиеся рядом с полуостровом военные корабли наиболее подходящими целями для эффективного использования ATACMS. Отмечается, что США указывают Киеву цели из-за ограниченного запаса дальнобойных систем.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что в контексте использования дальнобойных вооружений страны НАТО обсуждают не просто возможность использования ВСУ западных ракет, а прямое участие в конфликте на Украине.

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Оборона #Оружие #Конфликты
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