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МВФ неожиданно возобновил диалог с Россией

Источник:
Sibnet.ru
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Ряд государств Евросоюза посчитали странным недавнее решение Международного валютного фонда дать России рекомендации по улучшению экономической ситуации.

Так, на встрече посланников ЕС представители Франции, Бельгии и Польши, нескольких стран Балтии и Северной Европы заявили, что их удивило решение МВФ возобновить с Москвой диалог по ежегодным экономическим обзорам.

Представители стран ЕС планируют направить главе МВФ Кристалине Георгиевой письмо, где будет выражена обеспокоенность запуском процесса, который якобы ведет к нормализации отношений с Москвой.

МВФ на этой неделе заявил, что возобновляет ежегодные обзоры экономики России, поскольку экономическая ситуация в регионе «более стабильна», чем раньше. С 16 сентября фонд начнет консультации с российскими властями в онлайн-формате.

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