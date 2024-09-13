Поручение Путина сотворило чудеса со стоимостью самолета «Байкал»

Стоимость самолета «Байкал», призванного заменить устаревшие Ан-2, снизилась вдвое после «чудотворного» поручения Владимира Путина, заявил полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

За время работы над созданием самолёта его стоимость уже несколько раз менялась. При заказе самолета в 2019 году Минпромторг указывал, что цена должна быть не выше 120 миллионов рублей. В августе этого года предполагаемая стоимость составляла 455 миллионов рублей.

«Несколько дней был 455 миллионов рублей, а стал что-то там около 260 млн рублей. Ну, здорово», — сказал Трутнев в интервью телеканалу «Россия».

После поручений президента, сделанных на Восточном экономическом форуме, производители также улучшили заявленные технические характеристики самолета.

«Нам предъявляли 1050 метров. Я вообще не знал, что с этим делать, скажу честно. Потому что у нас полос по 1050 метров на Дальнем Востоке — 33. И все. А все остальные не подходят. Для всех остальных никакой "Байкал" сесть не сможет. Вчера мне сказали: да нет, 350 метров. Как? Поэтому низкий поклон Владимиру Владимировичу Путину. Его изъявление творит чудеса», — заявил Трутнев.