Разработана способная рассуждать по‑человечески нейросеть

Американская компания OpenAI разработала линейку моделей искусственного интеллекта, способных рассуждать по-человечески.

Новые модели класса o1 могут решать более сложные задачи в областях науки и программирования, чем более ранние, однако им требуется больше времени на ответ. В ходе обучения они совершенствуют процесс размышления, пробуют различные стратегии, осознают ошибки.

Например, если модель осознает, что допустила промашку, она возвращается назад, чтобы исправить ее, пишет Financial Times. Аналогичным образом поступает человек, когда пытается найти решение какой-либо проблемы.

Ожидается, что новые модели могут использоваться для анализа данных секвенирования клеток, написания сложных математических формул для квантовой оптики, а также программирования и исполнения многоступенчатых рабочих процессов..

Предварительная модель уже интегрирована в чат-бот ChatGPT и интерфейс программирования приложений. Также выпущена облегченная модель под названием o1-mini, ориентированная конкретно на программирование.