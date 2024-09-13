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Банк России повысил ключевую ставку до 19% годовых

Источник:
Sibnet.ru
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Банк России повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 19% годовых и указал на возможность ее повышения на ближайшем заседании, говорится в сообщении ЦБ.

«Текущее инфляционное давление остается высоким. Годовая инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5–7%. Рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг», — сказано в сообщении.

Центробанк отметил, что «требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году».

«Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании», — подчеркивается в релизе. На среднесрочном горизонте «баланс рисков для инфляции существенно смещен в сторону проинфляционных».

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