Британия исключила скорое одобрение ударов вглубь России

Великобритания и США не собираются в пятницу, 13 сентября на встрече лидеров двух стран давать Украине разрешение на использование западного вооружения для ударов по целям на территории России, заявил британский премьер Кир Стармер.

Стармер проведет в пятницу в Вашингтоне двусторонние переговоры с президентом США Джо Байденом. Западные СМИ сообщали, что лидеры, как ожидается, примут решение о возможности снять действующий запрет на удары ВСУ западным дальнобойным оружием вглубь России.

«Но он (Стармер. — Прим. ред.) дал понять, что во время его встречи в Белом доме с президентом Байденом в пятницу Украине не будет дано разрешение на использование западных ракет для нанесения ударов по авиационным и ракетным базам на территории России», — приводит РИА Новости материал телеканала ITV.

Стармер указал на то, что решение о расширении возможностей применения ракет Storm Shadow является тактическим, в то время как его обсуждения с Байденом будут полностью сосредоточены на стратегии, отмечает телеканал.

При этом глава британского правительства добавил, что с Белым домом будут согласованы новые стратегические рамки, которые затем определят окончательный ответ для Владимира Зеленского по использованию Storm Shadow, сказано в материале.