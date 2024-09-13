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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Британия исключила скорое одобрение ударов вглубь России

Источник:
РИА Новости
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Великобритания и США не собираются в пятницу, 13 сентября на встрече лидеров двух стран давать Украине разрешение на использование западного вооружения для ударов по целям на территории России, заявил британский премьер Кир Стармер.

Стармер проведет в пятницу в Вашингтоне двусторонние переговоры с президентом США Джо Байденом. Западные СМИ сообщали, что лидеры, как ожидается, примут решение о возможности снять действующий запрет на удары ВСУ западным дальнобойным оружием вглубь России.

«Но он (Стармер. — Прим. ред.) дал понять, что во время его встречи в Белом доме с президентом Байденом в пятницу Украине не будет дано разрешение на использование западных ракет для нанесения ударов по авиационным и ракетным базам на территории России», — приводит РИА Новости материал телеканала ITV.

Стармер указал на то, что решение о расширении возможностей применения ракет Storm Shadow является тактическим, в то время как его обсуждения с Байденом будут полностью сосредоточены на стратегии, отмечает телеканал.

При этом глава британского правительства добавил, что с Белым домом будут согласованы новые стратегические рамки, которые затем определят окончательный ответ для Владимира Зеленского по использованию Storm Shadow, сказано в материале.

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