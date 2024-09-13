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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

МО РФ сообщило об огромных потерях ВСУ в Курской области

Источник:
Sibnet.ru
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Украинская сторона за время боевых действий на курском направлении потеряла около 12,8 тысяч военных, говорится в сообщении в Минобороны России.

Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12 795 военнослужащих, 108 танков, 44 боевые машины пехоты, 86 бронетранспортеров, 691 боевую бронированную машину, 418 автомобилей, 93 артиллерийских орудия, сказано в сообщении.

Украинские силы также лишились 26 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе семи HIMARS и пяти MLRS производства США, восьми пусковых установок зенитных ракетных комплексов, двух транспортно-заряжающих машин, 25 станций РЭБ, семи РЛС контрбатарейной борьбы, двух РЛС ПВО, уточнили в военном ведомстве.

Вооруженные силу Украины в ходе боев в Курской области, по данным Минобороны России, также потеряли 12 единиц инженерной техники, из них шесть инженерных машин разграждения и одна установка разминирования УР-77.

 

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