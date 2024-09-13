YouTube замедлился в России почти в 10 раз

Скорость работы YouTube для россиян снизилась в начале осени до рекордно низкого уровня, выяснили эксперты компании Vigo.

Пользователи стационарных сетей вынуждены ждать открытия видеороликов в 10 раз дольше, чем в июне 2024 года, приводят «Известия» результаты исследования Vigo.

Эксперты компании изучили ситуацию за период с 3 июня по 9 сентября 2024 года. Среднее время, через которое стартует показ ролика для пользователей стационарных сетей, увеличилось до 11,01 секунды.

На фиксированных сетях доля пользователей YouTube, которые не дожидаются открытия видеороликов, в пять раз больше, чем на мобильных. Это объясняется разницей в абсолютном значении времени ожидания открытия ролика.

Доля роликов, ждать начала показа которых нужно более 3 секунд, в июне была всего 2,8%. А теперь «тормозят» более половины — 56,7%, то есть показатель ухудшился в 20 раз.