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ФСБ получила доказательства подрывной работы Британии

Источник:
Sibnet.ru
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Британские дипломаты, которых ФСБ обвинила в разведывательно-подрывной работе
Британские дипломаты, которых ФСБ обвинила в разведывательно-подрывной работе
Фото: © ЦОС ФСБ России

Федеральная служба безопасности получила документы, подтверждающие причастность Великобритании к эскалации международной военно-политической обстановки с целью нанесения стратегического поражения России, говорится в заявлении Центра общественных связей ФСБ.

«Указанные документы свидетельствуют о том, что в Великобритании головным подразделением, координирующим проведение подрывной политики на российском направлении (и в странах, ранее входивших в СССР) является Директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании, преобразованный после начала СВО на Украине в спецслужбу, основной задачей которой является нанесение нашей стране стратегического поражения», — сказано в заявлении

Эти факты дают основания рассматривать деятельность британских дипломатов, направляемых в Москву по линии директората, как угрожающую безопасности России. Поэтому МИД на основе предоставленных ФСБ документов и в качестве ответных мер на многочисленные недружественные шаги Лондона прекратил аккредитацию шестерых сотрудников политического отдела британского посольства, в действиях которых нашли признаки разведывательно-подрывной работы.

Как рассказал в эфире телеканала «Россия 24» оперативный сотрудник ФСБ, эти дипломаты, в частности, посещали собрания НКО-иноагентов, зачастую с риском для собственного здоровья.

«Честно говоря, мы устали терпеть этот цирк в виде пробежек по Третьему кольцу в дождь через всю Москву и лесопарки, однодневные визиты в соседние со столицей города с целью посидеть несколько часов на скамейке в лютый мороз. Или многократные смены общественного транспорта и такси с целью скрыть от органов безопасности посещение какого-нибудь слета НКО-иноагентов, занимающихся лоббизмом интересов мигрантов», — рассказал оперативник.

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